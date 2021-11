Fratelli Tutti | Il discorso del Papa: "Grazie alla Lazio che sostiene l'iniziativa"

Pochi istanti prima del fischio d'inizio tra Lazio e Juventus, sui maxi-schermi dell'Olimpico è stato trasmesso il discorso di Papa Francesco in merito all'evento 'Fratelli Tutti': "Cari amici, cari fratelli e sorelle, ho accolto con gioia la proposta della World Rom Organization di giocare una partita di calcio qui a Roma con la Squadra del Papa, che non sono i Cardinali (sarà una fromazione del Vaticano). In effetti, la squadra con la quale, e non contro la quale, giocherete domani rappresenta uno stile di passione sportiva vissuta con solidarietà e spirito amatoriale e inclusivo. Giocherete insieme a qualche Guardia svizzera, sacerdoti che lavorano negli uffici della Curia Romana, dipendenti vaticani e i loro figli. Grazie alla società della Lazio che gentilmente e generosamente ospita e sostiene questa iniziativa. Vi auguro una buona partita. Non importa chi farà più gol, perché il gol decisivo lo fate insieme: quello che fa vincere la speranza e che dà un calcio all'esclusione. Grazie a tutti".

🙏 Sui maxi-schermi dell'Olimpico viene ora trasmesso questo video messaggio di @Pontifex_it! pic.twitter.com/MO0tLXxpbi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 20, 2021