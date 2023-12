Frosinone, Di Francesco preoccupato: "Contro la Lazio ci mancherà..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il Frosinone è caduto in casa contro la Juventus per 1-2 ma, oltre al danno, la squadra Di Francesco ha subito anche la beffa accusando l'infortunio di Baez che allunga la lista degli indisponibili in vista della Lazio. In questo senso si è espresso in conferenza stampa il tecnico Ciociaro mostrando la sua preoccupazione ma, allo stesso tempo, la vogli adi trasmettere ai suoi la giusta carica: "Continuerò sempre a dare forza a questi ragazzi. Chiaro che devono cambiare le strategie e cercare di capire chi sarà a disposizione. Baez si è fatto male e ci dava profondità".