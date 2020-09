Frosinone, Nesta: "Io vice di Pirlo? Andrea è un amico, ma voglio fare il primo allenatore"

Alessandro Nesta è stato confermato sulla panchina del Frosinone. L’ex difensore della Lazio era stato accostato, durante l’estate, alla Juventus. Pirlo lo avrebbe chiamato per farlo entrare nel suo staff come vice allenatore. Nella conferenza stampa di oggi, Nesta ha fatto chiarezza sulla situazione: "Io alla Juventus con Pirlo? È un'amicizia che ho con Andrea da tempo e niente, il mio obiettivo è fare il primo all'allenatore e ci sto provando".

LA NUOVA SERIE B - "Bisognerà vedere come sarà ma sulla carta credo che sarà un campionato di B molto difficile. Noi siamo una di quelle squadre che può stare su, dipende da noi. Io credo che per tutto quello che hanno fatto i ragazzi non dobbiamo pensare a come sarà o come non sarà".

Lazio, Acerbi il contratto e non solo: le possibili ragioni dello sfogo

Lazio, Eriksson: "In Champions League serve esperienza internazionale"

TORNA ALLA HOME