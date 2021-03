Gabigol finisce nei guai: l'ex Inter in un casinò clandestino con 200 persone

L'ex attaccante dell'Inter, Gabigol, è finito nei guai. L'attuale calciatore del Flamengo è stato arrestato quest'oggi all'alba mentre era ad una festa con circa duecento persone in un casinò clandestino nonostante il coprifuoco. Il brasiliano, riporta TyC Sport, è stato portato in una stazione di Polizia insieme a tutti coloro che erano nel casinò, incluso il famoso cantante funk MC Gui, dove sono stati identificati e informati che potranno essere accusati di crimini contro la salute. Gabigol sarebbe stato trovato sotto un tavolo del casinò, dove si era nascosto. Il commissario ha spiegato che tutte le persone sono state rilasciate per evitare l'affollamento all'interno della stazione di Polizia, ma che alcune saranno sanzionate secondo le norme che vietano il gioco d'azzardo illegale e per aver violato misure restrittive imposte per frenare la diffusione di Covid-19.

