Galatasaray – Lazio, il programma della vigilia: i dettagli

La Lazio giovedì affronterà il Galatasaray in trasferta. A poco meno di quarantotto ore dal match, il club ha reso noto il programma della vigilia tramite i canali ufficiali. Di seguito il comunicato:

“Domani, mercoledì 15 settembre, presso il Centro Sportivo di Formello, alle ore 10:30 la Prima Squadra della Capitale scenderà in campo per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

In serata, invece, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed un tesserato interverranno in conferenza stampa alle 18:45 italiane (le ore 19:45 locali) dall'Ali Sami Yen Spor Kompleksi per presentare la gara Galatasaray-Lazio.

I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo per effettuare il walk around sul terreno di gioco.

Sarà possibile seguire questi appuntamenti su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM”

