Galeazzi: "La Lazio arriverà fino in fondo. Gli avversari non stanno benissimo"

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia è intervenuto l'ex telecronista Giampiero Galeazzi. Il giornalista, notoriamente tifoso biancoceleste, ha parlato di calcio e anche della sua Lazio: "L'unico sport di squadra che è riuscito a resistere al Coronavirus è il calcio, quindi credo che andrà avanti come si deve. Ieri in Coppa Italia Juventus e Milan hanno dimostrato che serve tempo. I bianconeri possono trarre vantaggio grazie alle cinque sostituzioni, ieri ha messo in campo tutti campioni. La Lazio dovrà colmare ulteriormente il divario. Cristiano Ronaldo si è tenuto in forma in questo periodo, ma in campo ha dimostrato di non essere ancora al cento percento. I biancocelesti ce la metteranno tutta fino al termine della stagione. Rimarranno attaccati al match, i rivali non sembrano essere al massimo della condizione”.