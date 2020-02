Galliani: "Lotito funambolico nel mercato. La trattativa per Oddo una tempesta..."

La Juventus guida la classifica, ma Lazio e Inter sono accreditate da tutti gli addetti ai lavori per la lotta Scudetto. Di questo parere è l'attuale ad del Monza, ex Milan, Adriano Galliani ai microfoni di Sky Sport: "Va dato atto all'Inter e alla Lazio di aver reso competitivo il campionato, come non succedeva negli ultimi anni in cui ha sempre vinto la Juventus. Merito dell'Inter e della Lazio se è stato restituito interesse alla Serie A. Lotito? Nelle trattative di mercato e' funambolico. Ricordo quando abbiamo preso Oddo: non e' stata una trattativa ma una tempesta perfetta".

Pubblicato il 3/02 alle 21.00