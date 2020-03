Garlaschelli fa 70 anni: la storia sulla rubrica “Il Cuoio”

Anche la rubrica “Il Cuoio” del Corriere dello Sport-Stadio omaggia Renzo Garlaschelli che compie 70 anni. “Nonostante tre buoni campionati giocati in Serie B con il Como, approda alla Lazio come un oggetto misterioso, accolto dallo scettiscismo dei tifosi, nell’estate 1972. Al ragazzo, però, basta poco per entrare nel cuore del popolo biancoceleste: alla seconda giornata di campionato decide il match del Comunale contro la Fiorentina, grazie a una rete spettacolare. Esterno d’attacco, veloce come una saetta e dotato di grande tecnica, si adatta alla perfezione negli schemi di mister Maestrelli. Nel 1973-74, con 10 reti all’attivo (secondo in squadra dopo Chinaglia), è uno dei protagonisti assoluti del primo scudetto del club. Resta nella Capitale fino al 1982, accumulando 276 presenze condite da 64 reti, che, al momento dell’addio, significano quarto posto nella graduatoria all-time dei realizzatori biancocelesti. Oggi compie 70 anni una leggenda della Lazio: tanti auguri a Renzo Garlaschelli".