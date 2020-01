Garlaschelli: “Nel derby una Lazio frenata, dopo 11 vittorie ci può stare...”

Renzo Garlaschelli, con l’aquila sul petto dal 1972 al 1982, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. L’ex attaccante si è espresso, in particolare, sull’ultima stracittadina, terminata 1 ad 1 la scorsa domenica: ”Nel derby la Lazio non si è espressa sui suoi consueti livelli, ma sono rimaste invariate le distanze dalle altre in classifica quindi ben venga il pareggio. I biancocelesti mi sono parsi un po’ frenati: dopo 11 vittorie consecutive, può accadere un episodio simile. La giornata negativa capita a qualsiasi squadra. Ora la squadra di Inzaghi è attesa da SPAL, Hellas Verona e Parma: queste tre prossime gare potrebbero consentire alla Lazio di continuare a mantenere un buon margine sulle inseguitrici. Sappiamo che nel campionato italiano può accadere qualsiasi cosa: gli scaligeri, in particolare, sono molto temibili. La squadra di Juric sta mettendo in mostra un buon calcio”.

