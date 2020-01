Lazio, Canigiani: "Seimila biglietti venduti per la Spal. Sul tour della Supercoppa..."

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dove ha fatto il punto della situazione sulla vendita dei biglietti per il match contro la Spal: "I prezzi sono molto convenienti, c'è la promozione per gli Under 14 omaggio in tre settori, distinti sud-est, Tevere e Monte Mario. C'è anche la promozione, che permette agli abbonati Extra di acquistare un biglietto al 50% di scontro in Monte Mario. Abbiamo già superato abbondantemente i seimila biglietti venduti, già stasera potremmo avvicinarsi agli 8-9 mila. La giornata di mercoledì è una giornata abbastanza buona per la vendita. Prosegue il tour della Supercoppa, tanti tifosi stanno venendo per immortalare, farsi un selfie con l'ultimo trofeo vinto. Navetta per il derby? Non è molto facile, ci stiamo pensando per il prossimo anno, per vedere se si potrà istituire un businsieme anche per il derby di ritorno, per cercare in qualche modo di gestire i flussi".

