Gasbarri (ag. FIFA): “Le condizioni di Correa decisive per il mercato. Su Badelj…”

Venerdì 31 gennaio alle ore 20 si chiuderà la sessione invernale di calciomercato. Filippo Gasbarri, agente FIFA, è intervenuto a Non è la Radio per dire la sua, in particolare, su alcuni nomi ‘caldi’ in orbita Lazio: “Le grandi si sono mosse bene. La Lazio é alla finestra per pensare di prendere qualcuno. A seconda delle condizioni di Correa andrà sul mercato per portare a Roma un giocatore simile. Badelj? Con l’uscita di Berisha la casella va colmata, Badelj potrebbe essere una soluzione importante. Il mister lo stima, a Firenze non è andata bene. Nel corso del campionato è un innesto che può far comodo. Jony sta facendo bene, non credo parta a meno che Tare non abbia già qualche altro esterno sinistro tra le mani”.

