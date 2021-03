Gasperini ci pensa ancora: “Quel mani di Bastos… Ma la Lazio non c'entra"

Sono trascorsi quasi due anni, ma per Gasperini è ancora un pensiero fisso. Il tecnico dell'Atalanta non ha ancora digerito la finale di Coppa Italia di maggio 2019 persa contro la Lazio grazie alle reti di Milinkovic e Correa. Intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay, l'allenatore della Dea è ritornato su quella partita e sull'episodio del calcio di rigore non concesso alla sua squadra per un presunto tocco di mano di Bastos in area di rigore. Queste le sue parole: "Il fallo di Bastos nella finale di Coppa Italia? Involontario, ma mi ha fatto incavolare. Era un muro a pallavolo.Era l’unico caso certo che fosse fallo di mano. Non ce l’ho con la Lazio, non è che se non ci hanno dato il rigore è colpa della Lazio."