Gattuso: "Napoli difficile come Roma. In giro si dicono troppe cavolate"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match tra Napoli e Udinese, Gennaro Gattuso ha analizzato la sfida, per poi soffermarsi anche sulle difficoltà dell'ambiente. L'allenatore ha paragonato la piazza partenopea con quella di Roma: "I giovani di oggi devono smanettare meno, si va troppo sul telefonino e si leggono troppe robe. Napoli è a livello di Roma, ci sono tante radio e siti. Se buttiamo energie sul campo invece di leggere, in giro si dicono tante cavolate. Napoli non è una piazza facile".

Lazio, l'esultanza del club: "Il modo migliore per festeggiare i 121 anni"

Parma, D'Aversa: "La Lazio ha vinto grazie alle qualità di Lazzari"

TORNA ALLA HOMEPAGE