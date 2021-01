Parma, D'Aversa: "La Lazio ha vinto grazie alle qualità di Lazzari"

Non vinceva due partite di fila da inizio novembre la Lazio, che dopo il successo contro la Fiorentina batte anche il Parma al Tardini. Al termine dell'incontro il tecnico dei ducali Roberto D'Aversa ha parlato così della gara: "Considerando gli infortuni di ieri, del pre partita e quelli durante la partita perché abbiamo perso due giocatori, devo fare i complimenti ai ragazzi. Per 60 minuti abbiamo tenuto testa a una squadra forte come la Lazio. C’è amarezza per aver preso gol per malizia, poi quando vai sotto con una squadra come la Lazio diventa difficile. Abbiamo commesso degli errori di gioventù, soprattutto sul primo gol. La Lazio oggi ha vinto la partita per le qualità di un singolo che è Lazzari che è velocissimo."

Il mister della squadra gialloblù è intervenuto così in conferenza stampa: "Ragionando sulla partita, sono soddisfatto perché per 60 minuti abbiamo tenuto testa ad una squadra forte come la Lazio, con delle difficoltà nel pre-gara, abbiamo perso dei giocatori tra riscaldamento o dopo un po’ di gara. C’è rabbia per il dover recriminare sulla situazione del gol che abbiamo concesso, dove eravamo in difficoltà numerica e questi errori di malizia, di gioventù non ce li possiamo permettere nella posizione di classifica nella quale ci troviamo adesso. Poi quando passi in svantaggio contro una squadra come la Lazio diventa dura recuperarla in questo momento, per la mole di infortuni e mancanza di giocatori che abbiamo in questo momento”.