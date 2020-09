Genoa, Badelj: "Ho rinunciato a un anno di contratto ma volevo venire qui"

Milan Badelj è una delle cessioni che la Lazio ha operato in questo mercato. L'ex biancoceleste, ritornato dopo il prestito alla Fiorentina dello scorso anno, ha esordito nella scorsa settimana con la maglia del Genoa. Oggi il club ligure lo ha presentato in conferenza stampa: "Volevo partire con il piede giusto. La piazza mi deve riconoscere come un giocatore che voleva venire qui e per questo ho deciso di accettare un anno in meno di contratto. Ho preferito fare questo gesto per far capire che voglio fare grandi cose. Mi hanno convinto tante cose, l'allenatore mi ha voluto fin dall'inizio, così come il direttore sportivo Faggiano. Avevano tanta voglia di avermi qui. Questa è una piazza storica con una grande tifoseria che mi ha sempre dato la sensazione di vivere qualcosa di particolare quando si entra in campo a Marassi", queste le parole del croato.

TORNA ALLA HOME PAGE

CALCIOMERCATO LAZIO, SONDAGGIO VERONA PER CAICEDO

CALCIOMERCATO LAZIO, 37 MESI DOPO È DI NUOVO HOEDT: LA RICOSTRUZIONE