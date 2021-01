Genoa, Ballardini glaciale su Gasperini: "Un commento? Non lo conosco..."

Il Genoa vince contro il Crotone siglando tre gol. Davide Ballardini, a qualche minuto dal triplice fischio, ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Dopo il commento sul match, è stato chiesto all'allenatore ex Lazio un commento su Gasperini, uscito sconfitto dal match di oggi pomeriggio contro i biancocelesti. Il commento del tecnico dei 'Grifoni' è stato glaciale, lasciando di stucco anche i giornalisti in studio: "È un ottimo allenatore. Se lo conosco? No, non lo conosco".

Atalanta - Lazio 1-3: i gol di Marusic, Correa e Muriqi con le urla di Zappulla - VIDEO

Atalanta - Lazio, Cucchi: "Prova di maturità, merito di Inzaghi. E Luis Alberto..."

TORNA ALLA HOMEPAGE