Genoa, Ballardini studia il piano per arginare Immobile: ballottaggio in difesa

Dopo l'importantissima vittoria conquistata contro il Milan, la Lazio torna in campo domenica alle 12:30 contro il Genoa. L'obiettivo dei biancocelesti è quello di continuare la corsa verso un posto in Champions, per la quale non sono più permessi passi falsi. Sulla strada dei ragazzi di Inzaghi ci saranno i rossoblu, impegnati nella lotta salvezza. Ballardini studia il piano per arginare Immobile che, dopo il lungo digiuno, sembra essersi sbloccato e non volersi fermare in più. La difesa a 3 del tecnico sarà composta da Criscito sul centro sinistra e Masiello a destra. L'unico dubbio rimane per il centrale. C'è un ballottaggio a due tra Biraschi, autore di un'ottima prestazione contro lo Spezia, e Radovanovic, al rientro dalla squalifica e che vorrà riscattare i gravi errori commessi contro il Benevento.