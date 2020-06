Genoa, Behrami: "Voglio dimostrare che non sono finito"

"È stata per me un'occasione incredibile dopo sei mesi di difficoltà e scelte coraggiose: l'ho vissuta come un'occasione per dimostrare che non ero finito". Valon Behrami racconta così il suo ritorno a gennaio al Genoa, club nel quale aveva iniziato la sua avventura nel campionato italiano 17 anni fa. "Dopo questo lockdown la voglia di ripartire è tanta, siamo ben contenti che anche la situazione all'esterno si sia tranquillizzata un po' - racconta il centrocampista svizzero ai microfoni di Genoa Channel -. Ho voglia di riconquistare la fiducia miei compagni e di diventare per esperienza un perno a cui affidarsi nei momenti difficili, in campo e fuori".