Genoa, Blessin perde Rovella causa infortunio muscolare: i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per il Genoa, impegnato domenica 10 aprile contro la Lazio. Nicolò Rovella, assente anche in occasione della gara contro l'Hellas Verona, ha rimediato una distrazione muscolare al quadricipite che potrebbe costringerlo a diverse settimane di stop. La problematica è emersa dai controlli svolti questa mattina, e non sembra di certo esser di poco conto. Il gioiellino di proprietà della Juventus, oltre a saltare la sfida contro i biancocelesti, è destinato a rimanere ai box per un periodo di tempo prolungato. Si parla di almeno 15 giorni di stop, con Rovella speranzoso di poter tornare il prima possibile e aiutare così i Grifoni nel finale di stagione. Non si tratta di una perdita gravissima, considerando che stavano giocando Badelj e Sturaro in mediana, ma comunque importante visto che di fatto mancherà il primo sostituto di entrambi.

