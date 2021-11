Genoa, Caicedo già via a gennaio? Ecco dove potrebbe andare il Panterone

L'avventura di Felipe Caicedo al Genoa non è iniziata nel migliore dei modi. L'attaccante è arrivato in Liguria in estate dalla Lazio, ma finora ha giocato solo 206 minuti. Quando ha giocato il Panterone ha fatto bene: 1 gol e 3 assist, senza contare il rigore procurato contro lo Spezia, in appena 5 partite. Nonostante ciò gli infortuni stanno facendo penare l'ex biancoceleste, dovrebbe tornare a disposizione di Shevchenko a metà dicembre (il 19 c'è la sfida con la Lazio). Il comunicato del club chiarisce sulle sue condizioni: "Per Felipe Caicedo un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. I tempi di recupero saranno valutati con controlli successivi".

PARTENZA A GENNAIO? - Le condizioni fisiche e l'ingaggio esorbitante (2.5 milioni di euro a stagione per 3 anni), starebbero facendo vacillare la dirigenza rossoblu su una possibile cessione già nella finestra invernale di calciomercato, come riporta Il Secolo XIX. Questa opzione porterebbe l'ecuadoriano a un bivio: rimanere in Italia o volare all'estero. Se dovesse rimanere c'è l'Inter, che si era già fatta avanti in estate e dove ritroverebbe Inzaghi e Correa. Fuori lo stivale rimane vivo l'interesse dagli Emirati Arabi, da cui sono già arrivate offerte interessanti in passato. Possibile ritorno alla Lazio? Non è una pista da contemplare: Tare lo ha ceduto per monetizzare scegliendo di trattenere Muriqi.