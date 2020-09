Genoa, Faggiano: "Siamo in quarantena, con il Torino non possiamo giocare"

Sono 14 i tesserati positivi al coronavirus nel Genoa. Il club è in un momento di difficoltà e confusione e attende una decisione ufficiale per quanto riguarda il prossimo match di campionato contro il Torino. Nel frattempo, il ds rossoblù Daniele Faggiano ha fatto chiarezza ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Siamo tutti in quarantena. La Asl ci ha fermato, non possiamo giocare sabato contro il Torino anche con i 13 disponibili. Senza allenamenti dobbiamo rinviarla. La data si trova perché anche i granata non fanno le Coppe".

