Genoa, la classifica piange: fiducia a tempo per Ballardini

Il Genoa è uscito sconfitto contro il Torino, nonostante il primo gol rossoblù di Felipe Caicedo. Il calendario ora riserverà al grifone in successione Spezia, Venezia ed Empoli, sfide decisive per quanto riguarda la posizione di Davide Ballardini. Come riporta Il Mattino il fondo 777 Partners, ancora impegnato nel closing, aspetterà la prossima sosta e poi valuterà la posizione del tecnico. Nel caso in cui non arrivasse un cambio di passo ci sarebbe l'esonero di Ballardini.

LAZIO PRIMAVERA, POKER AL CESENA E PRIMATO IN CLASSIFICA

LAZIO, INFORTUNATO ZACCAGNI CON IL MARSIGLIA: COMUNICATO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB