Genoa, la conferma dei nuovi test: i 14 tesserati sono positivi al Covid-19

"Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione". Con questo comunicato ufficiale, il Genoa ha confermato la positività al coronavirus dei 14 tesserati partiti anche per la trasferta di Napoli. In mattinata gli altri componenti della squadra si sono recati al campo di allenamento per effettuare il tampone. Si attendono novità per i risultati e per quanto riguarda il match contro il Torino.

