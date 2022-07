Genoa-Lazio, l'amichevole sarà visibile in tv: ecco dove

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Importanti novità arrivano per quanto riguarda le amichevoli estive della Lazio. La squadra di Sarri se la vedrà ad Auronzo con tre altre compagini: il 14 luglio con il Dekani, il 17 con la Triestina e il 21 con il Primorje. Poi i biancocelesti faranno rientro nella Capitale per l'avvicinamento all'esordio in campionato. Il club ha fissato, almeno per il momento, solo un'altra amichevole. Mercoledì 27 luglio, infatti, Immobile e compagni sfideranno il Genoa in Austria, più precisamente a Kossen. Il match, in programma alle 17, sarà visibile in esclusiva su Dazn, come sempre, le modalità di accesso alla visione della piattaforma sono tramite smart Tv o sui dispositivi mobile tramite app dedicata.