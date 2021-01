Genoa - Lazio, la partita del "c'eravamo tanto amati"

"C'eravamo tanto amati". Probabilmente questo passerà nella testa di tanti giocatori del Genoa che domenica dovranno affrontare il loro passato, dovranno affrontare la Lazio. Sicuramente questa frase vagherà nella testa di Fedrico Marchetti, eroe biancoceleste nel trionfo del 26 maggio 2013 e ora impegnato a difendere i colori rossoblù. In passato c'è già stato un incontro da ex per il portiere veneto, ma non è andato particolarmente bene per lui: quell'incontro finì 4-1 per i capitolini. Anche Valon Behrami domenica sarà faccia a faccia con il suo passato, ma i suoi dissapori con Lotito hanno rovinato l'esperienza vissuta con la Lazio. Per i tifosi biancocelesti rimarrà sempre il protagonista del derby vinto nel 2008 con "testa e cuore". In quell'occasione, come ora al Genoa, Goran Pandev era nella stessa squadra dello svizzero. L'attaccante macedone si è fatto amare dai laziali per le sue gesta in campo, ma si è fatto odiare con la stessa intensità per i modi in cui è andato via e per come abbia sempre esultato smodatamente a ogni suo gol da ex. Difficile dire ci sia stato amore, invece, tra la Lazio e Milan Badelj. Il croato ha vissuto una sola stagione a Roma, ma non è stata affatto felice (se non per la Coppa italia che arricchisce il suo palmares). Alla lista degli ex si è aggiunto recentemente Denis Vavro, che in questi giorni è passato in prestito proprio al Genoa, ma non potrà scendere in campo fino a che il mercato non si aprirà ufficialmente. Anche l'allenatore genoano è una vecchia conoscenza laziale, Davide Ballardini. Il mister è tornato in soccorso dei grifoni dopo il ciclo di Maran. Sulla panchina della Lazio è stato poco, 6 mesi, ma ha conquistato la Supercoppa Italiana nel 2010 contro i supercampioni dell'Inter. Tra gli uomini di Ballardini, all'epoca, c'era Simone Inzaghi, ora condottiero della Lazio dalla panchina. Tra i biancocelesti, l'unico che ha vestito la maglia rossoblù è stato Ciro Immobile. Il bomber di Torre Annunziata ha vissuto la sua prima esperienza da protagonista in Serie A con il Genoa, anche se poi fu subito ceduto al Torino. Domenica per molti sarà presente contro passato. L'agonismo e la voglia di rivalsa non mancherà, come sarà impossibile da evitare il tuffo nel passato e la rimbombante frase "c'eravamo tanto amati".