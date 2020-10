Buone notizie in casa Genoa. Dagli ultimi controlli effettuati su staff e calciatori non risulta nessun nuovo positivo al Covid-19. Lo rende noto lo stesso club rossoblù attraverso un comunicato ufficiale: "Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff".