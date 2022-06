Genoa, Portanova accusato di violenza di gruppo: rischia il carcere

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha deciso di procedere con il rito abbreviato il centrocampista del Genoa Manolo Portanova accusato, insieme ad altre tre persone, di violenza sessuale di gruppo su una ragazza per i fatti accaduti a Siena nella notte tra il 30 e il 31 maggio scorso in un'abitazione privata. Il processo prenderà il via il prossimo 21 giugno. Ecco cosa rischia il calciatore... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

