Genoa, si attende ancora Caicedo: ecco quando si allenerà in gruppo

Felipe Caicedo è stato acquistato a titolo definitivo dal Genoa, ma ancora attende il suo esordio in maglia rossoblù. Il Panterone è alle prese con un infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo, tant'è che Ballardini non lo ha ancora convocato: l'ecuadoriano salterà anche la sfida contro la Salernitana in programma domani alle 15:00. La società ha pubblicato, all'interno del report medico odierno, un aggiornamento sulle condizioni dell'ex Lazio: "Intanto procede il recupero di Caicedo, che riprenderà ad allenarsi in gruppo durante la sosta del campionato".