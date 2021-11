Genoa, Walter Sabatini a un passo dall'essere il nuovo ds: i dettagli

Nuova avventura per Walter Sabatini che da oggi inizia il suo cammino come direttore sportivo del Genoa. Nelle prossime ore la notizia verrà ufficializzata e secondo quanto riportato da Sky Sport prima che la scelta ricadesse sull'ex ds di Roma, Palermo e Bologna sono stati sondati altri profili tra i quali Ramon Planes, ex segretario tecnico del Barcellona e Cristiano Giuntoli, attuale ds del Napoli.