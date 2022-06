Germania, Flick: "Non sarà facile ma vogliamo battere l'Italia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima fatica quella di domani per l'Italia di Roberto Mancini impegnata nella sfida contro la Germania in programma alle 20.45 a Moenchengladbach. Come di consueto il ct della nazionale tedesca Hans-Dieter Flick ha presentato il match in conferenza stampa: "L'Italia sta facendo bene. Hanno una buona squadra e possono creare la propria nazionale per i prossimi anni. Ci stiamo preparando con molta attenzione e serietà per questa partita contro l'Italia. Proveremo a vincere in casa contro l'Italia. Non sarà neanche facile, ma ci aspettiamo ancora che la squadra ci metta tutto e poi vada in vacanza con una vittoria".