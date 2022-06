Germania - Inghilterra, arresti e scontri prima della gara: saluti nazisti e razzi

TUTTOmercatoWEB.com

E' successo di tutto prima del fischio d'inizio della gara tra Germania e Inghilterra in programma all'Allianz Arena. Prima della gara si sono verificati scontro fuori dallo stadio e ben 8 tifosi inglesi sono stati arrestati, tre di loro per aver fatto il saluto nazista. Un altro tifoso invece è stato sanzionato per 2.000 euro per aver lanciato un razzo dalla sua stanza d'albergo.