Germania, Kehrer punta l’Italia: “È un grande avversario, ma noi…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la Finalissima di Wembley, gli azzurri dovranno concentrarsi sulle gare di Nations League. La prima sfidante dell’Italia sarà la Germania, la partita è in programma il 4 giugno al Dall’Ara di Bologna. I tedeschi sono pronti e non vedono l’ora di scendere in campo, lo ha confermato Thilo Kehrer nel corso della conferenza stampa. Queste le parole del difensore: “Aspettiamo la partita. L'Italia è un grande avversario. Daremo il massimo e vogliamo fare passi importanti nella preparazione della Coppa del Mondo. Abbiamo un buon mix di giocatori esperti e giovani in squadra. Questo porta belle sensazioni".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Suor Paola, la frecciatina alla Roma: “Quando non sei abituato a vincere..."

SOS Fanta, Milinkovic premiato come miglior centrocampista in Serie A