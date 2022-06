Gerson, l'ex Roma sfrattato dalla villa all'Infernetto: debiti per 10.000 euro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sembra quasi impossibile pensare che un calciatore, che guadagna milioni di euro all'anno, si faccia cacciare di casa per non aver pagato l'affitto. Fantascienza? Non proprio perché esattamente questo è accaduto all'ex calciatore della Roma Gerson ora in forze al Marsiglia.

Quando il giocatore è arrivato nella Capitale ha infatti preso in affitto un villa in zona Infernetto, un immobile con 8 vani, box e cantina per un canone di 1.200 euro mensili. Dopo il mancato pagamento di ben quattro mensilità, per un totale di 4800 euro, il brasiliano è stato sfrattato e non ha mai pagato il conto.

L'agenzia Atlantico srl ha anche provato a pignorare una parte del suo stipendio dopo il passaggio alla Fiorentina senza riuscirci. Ad oggi il calciatore deve saldare quindi un conto di 10.000 euro.