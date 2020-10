Giacomelli, il duro attacco di Vianello: "Neanche nella serie C delle Isole Samoa"

L'arbitraggio di Giacomelli durante Milan-Roma fa ancora discutere. Non è la prima volta che il fischietto triestino viene messo in discussione. Andrea Vianello, direttore di Rai News di fede rossonera ha attaccato duramente il direttore di gara con un tweet: "Un arbitraggio così neanche nella serie C delle Isole Samoa, quasi incredibile. Vittoria meritata ma sfumata anche per colpa di un portiere più alto che bravo. Restiamo primi però, nonostante tutto, per ora, alla faccia di tanti".

