Giannichedda: "Scudetto? Lazio e Juventus hanno entrambe il 50% di possibilità"

L'attesa è finita. Tra due giorni la Serie A tornerà finalmente a farci compagnia per tutta l'estate. La Lazio è pronta a tornare a crederci, questa volta con più consapevolezza di prima. L'obiettivo è chiaro e non può essere altrimenti, lo sa bene anche Giannichedda, ex centrocampista biancoceleste, che ai microfoni di Radio Incontro Olympia ha detto: "La Juventus la vedo favorita per lo Scudetto, ma se la Lazio dovesse riprendere con lo stesso entusiasmo di prima, avrebbe il 50% di possibiità di farcela. Atalanta? Era meglio giocare qualche partita prima, per un fattore fisico. Tre mesi senza giocare sono tanti ed anche se si sono allenati non è uguale a giocare una partita".