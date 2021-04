Gigi Corino: "Champions? La Lazio deve sfruttare questa chance fino in fondo"

L'ex biancoceleste Gigi Corino è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua sulla vittoria della Lazio contro il Milan e sulla corsa Champions: "Nei primi undici la Lazio se la gioca con tutti. Leiva ha fatto una grande prestazione, Lulic mi sembra che sia tornato quello di un tempo, Milinkovic è una conferma. In queste gare anche l'allenatore conta tantissimo e la presenza di mister Inzaghi ha fatto la differenza, trasmette con il suo modo di fare un qualcosina di più alla squadra. Champions? Sarà dura ma adesso la Lazio si è aperta una possibilità che deve sfruttare fino in fondo. Le partite sono difficili per tutti, per noi ma anche per le avversarie. La Lazio deve cercare di vincerle tutte. Le più deboli? Atalanta e Napoli adesso hanno qualcosa in più, con Juve e Milan ce la possiamo giocare".

