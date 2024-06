Giordano: "La Lazio deve affondare il colpo. Sarebbe importante..."

La Lazio lavora per rinforzare la rosa a disposizione di mister Baroni anche se la società non ha ancora affondato il colpo. Sul tema ha detto la sua Bruno Giordano che si è così espresso ai microfoni di Radiosei: "Per la Lazio credo sarebbe il momento di sferrare il colpo per quel o quei giocatori su cui punta veramente. Per le operazioni di contorno c’è spazio, si possono fare più avanti. Viste le tre partenze, di cui almeno due illustri, sarebbe importante rispondere subito presente all’apertura della campagna abbonamenti. Sarebbe un bel segnale".

Sull'Italia invece: "Serve una grande applicazione difensiva contro la Svizzera, va considerato anche che per la prima volta gli Azzurri giocheranno con il sole e i gradi sono aumentati. E’ una partita difficile, mi auguro che l’Italia faccia una grande prestazione, in crescita rispetto alle ultime due. Sono due squadre che non palleggiano tanto, ma negli spazi ampi sono pericolose, soprattutto la Svizzera. Ndoye secondo me diventa un giocatore top, può fare la differenza e sa giocare in tutte le posizioni dell’attacco. Per noi Chiesa può essere un arma se si dovessero aprire gli spazi. E’ la classica gara che si può risolvere su un calcio piazzato, vedo grande equilibrio. Zaccagni? Forse su quella fascia vuole un lavoro diverso, specialmente se poi giocheremo a 3 dietro. I minuti vanno distribuiti bene, specialmente in gare del genere", ha concluso Giordano.