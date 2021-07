Giordano: "Sarà l'anno dei tecnici. Inzaghi? Dovrà mantenere la rabbia di Conte"

In questa sessione di mercato c'è stato un vero e proprio valzer sulle panchine della Serie A. Inzaghi, che ha passato ben 22 anni della sua vita in biancoceleste, di cui 5 di questi sulla panchina della Lazio, ora è diventato il nuovo allenatore dell'Inter. A parlare delle sue sensazioni in merito all'approdo nel club meneghino è l'ex attaccante biancoceleste Bruno Giordano. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "Quale l'aspetto più difficile per Inzaghi nel post-Conte? Mantenere la concentrazione e la rabbia che aveva trasmesso al gruppo Conte. Inzaghi trasmette però certe sensazioni, poi dipenderà molto dai giocatori. Se dopo Hakimi dovesse partire un altro pezzo pregiato, sarebbe un problema mentale ma soprattutto tattico. Poi l'anno dopo lo Scudetto si può mollare qualcosa, quindi deve stare attento. E poi c'è la Champions, che va fatta diversamente rispetto allo scorso anno. Quest'anno sarà l'anno dei tecnici, che dovranno avere idee. Roma e Lazio hanno Mourinho e Sarri, Pioli e Gasperini vorranno riconfermarsi, poi Allegri ritorna a casa sua".

