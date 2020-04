Giordano: "Squadre in ritiro? Con la Lazio ne ho fatto uno di un anno"

"Nel calcio di oggi si ragiona molto più di reparto che sotto l’aspetto tecnico. Una volta giocavi anche a battimuro in piazza, c’erano tecnici che curavano il gesto tecnico. Oggi non è più così, c’è più organizzazione e forza. Ai miei tempi eravamo più agili" ha detto Bruno Giordano a Tmw Radio. Poi ha aggiunto: "C’è voglia di ripartire nel mondo del calcio. Il protocollo che porterebbe ad un lungo ritiro? Per il calcio di oggi è un problema, perché non sono abituati ai ritiri che facevamo noi. L’ultimo anno alla Lazio abbiamo fatto praticamente un ritiro lungo un anno. Oggi non è più così. Forse una volta c’era voglia anche di fare gruppo, cosa che forse manca attualmente. Un ritiro di 30 giorni per riprendere il campionato ci sta tutto. Luis Alberto? Più determinante di Milinkovic".

