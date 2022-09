“Giù le mani da Super Ciro”, Biasin contro tutti in difesa di Immobile

TUTTOmercatoWEB.com

Direttamente dal ritiro a Coverciano, Ciro Immobile ieri si è concesso alla stampa raccontando come ha vissuto i mesi successivi all’esclusione dal Mondiale. Il centravanti ha rivelato di aver pensato di abbandonare la Nazionale sia per la delusione dovuta alla mancata qualificazione alla Coppa del Mondo, sia per le feroci critiche che gli sono state rivolte. Bersagliato ininterrottamente ogni qualvolta veste la maglia azzurra, ma non solo lui. Spesso la cattiveria si è riversato anche sulla sua famiglia. Si è schierato in sua difesa Fabrizio Biasin che, su Libero, ha ricordato le 55 presenze e le 15 reti dell’attaccante per non parlare poi dei numeri con la maglia della Lazio. Di una cosa il giornalista è certo: "Immobile ha ragione: gli azzurri hanno certamente una tonnellata di problemi, ma lui è in fondo all’elenco”.

