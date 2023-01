Giudice Sportivo, confermata una sanzione per la Lazio

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, con la sua vittoria per 4-0 contro il Milan, ha chiuso la diciannovesima giornata di Serie A chiudendo così il girone d'andata. Come di consueto, al termine di ogni turno, sul sito ufficiale della Serie A è stato pubblicato il comunicato del Giudice Sportivo in cui sono segnalate le sanzioni applicate. L'unica che riguarda la Lazio è la conferma del giallo a Sergej Milinkovic-Savic, ammonito dall'arbitro Di Bello al 33' "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"