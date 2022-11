Giudice Sportivo, due sanzioni per la Lazio: Marusic entra in diffida

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al termine della quattordicesima giornata di Serie A, conclusasi con la sfida tra Lazio e Monza, il giudice sportivo ha emesso il consueto comunicato con le sentenze definitive. Sono due i calciatori biancocelesti sanzionati: il primo è Nicolò Casale, al suo secondo giallo, "per comportamento non regolamentare in campo", mentre il secondo è Adam Marusic che, ammonito "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario" ha ottenuto il quarto giallo, entrando così in diffida. E' stata confermata, inoltre, la squalifica di Alex Sandro che, di conseguenza, salterà la prossima partita proprio contro la Lazio.