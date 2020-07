Giudice Sportivo, sanzionati Radu, Immobile e Caicedo. Per gli attaccanti anche un'ammenda...

Sul sito ufficiale della Lega Serie A, è stato appena pubblicato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo. Confermati i quattro turni di stop e la multa di diecimila euro per Patric, "per avere, al 48' del secondo tempo, dato un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesive; infrazione rilavata dal VAR". Stefan Radu ha ottenuto l'ottava sanzione, mentre Ciro Immobile ha ricevuto la sesta, alla quale si è aggiunta un'ammenda di 1500 euro. L'attaccante è stato punito per proteste nei confronti dell'arbitro. "La sanzione - si legge nel comunicato - è aggravata perché capitano della squadra". Infine, ammonizione e ammenda di 2000 euro per Felipe Caicedo, "per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

