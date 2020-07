Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria

Sei partite di Serie A in programma per oggi. Alle 19:30 i due anticipi Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli. I ragazzi di Nicola devono tornare a fare punti per superare il Lecce e abbandonare il terzultimo posto in classifica. Alle 21:45 si gioca per la salvezza, per l’Europa League e per la Champions: in campo Torino-Brescia, Roma-Parma, Bologna-Sassuolo e Atalanta-Sampdoria. In caso di vittoria, la Dea si avvicinerebbe alla Lazio portandosi a sole due lunghezze di distanza.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SAMPDORIA

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Bertolacci, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri

