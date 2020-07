Lecce-Lazio, Patric si scusa con Donati: "È stata mancanza di lucidità" - FT

Tramite un post su Instagram, Giulio Donati, terzino destro del Lecce, ha commentato il match di ieri sera e ha precisato che Patric è andato negli spogliatoi a fine partita per scusarsi. Nei minuti di recupero della gara, infatti, il difensore spagnolo è stato espulso per un morso ai danni dello stesso Donati. Gesto di frustrazione per il quale Patric si è subito pentito. Donati ha ammesso di aver apprezzato le scuse del difensore biancoceleste: “Spero che chi dovrà decidere per la sanzione tenga conto di questi momenti in cui le emozioni possono prendere il sopravvento, ma poi ci sono cose che restano in campo”. Sono arrivate anche le scuse del numero 4 con una storia su Instagram in cui fa un in bocca al lupo a Donati e al Lecce per il prosieguo del campionato.