Giudice Sportivo, tre laziali sanzionati: multa per Roma e altre due squadre

È stato condiviso in queste ore sul sito della Lega di Serie A il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo in riferimento alla 34esima giornata di campionato. Confermate in casa Lazio le sanzioni per Lucas Leiva, ottava in campionato, Cataldi, settima, e Strakosha, arrivato alla seconda. Squalificato Erlic che salterà Spezia-Lazio in programma sabato sera. Multate, inoltre, tre club di Serie A. Si tratta di Roma, Salernitana e Torino. Di seguito i motivi.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del primo tempo, lanciato un bicchiere grande di carta semipieno nel settore sottostante occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di giuoco numerosi coriandoli di carta, che costringevano il Direttore di gara a ritardare l'inizio della gara di circa quattro minuti per permetterne la rimozione.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti.