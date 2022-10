Gli Altri Laziali, che gol dei due spagnoli! Ritorno col botto per Rossi, mentre Durmisi...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il lavoro fatto dalla Lazio sul fronte cessioni è stato ottimo, a molte a titolo definitivo se ne aggiungono altre in prestito secco o con opzione di riscatto. I profili ceduti a titolo temporaneo sono sparsi per il mondo, dall'Italia al Brasile, passando per la Spagna. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" ha il compito di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori che, di partita in partita, cercano di migliorarsi o mettersi in mostra. I giocatori ceduti dalla Lazio in prestito sono 13: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Torna a vincere l'Inter per 1-2 sul campo del Sassuolo ed è ancora titolare al centro della difesa Francesco Acerbi. Il giocatore,in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, si conferma come punto di riferimento dei neroazzurri.

AKPA AKPRO (Empoli) - Termina 1-1 tra Torino ed Empoli nella partita valida per il nono turno di Serie A. Tra i toscani non c'è Akpa Akpro ancora infortunato.

ESCALANTE (Cremonese) - Parte di nuovo dalla panchina Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino, nella partita tra Cremonese e Napoli, terminata1-4, subentra al 62' in sostituzione ad Afena-Gyan per proteggere il momentaneo 1-1.

Serie B

RAUL MORO (Ternana) - Vince la Ternana sul Palermo e trova il primo gol con le fere Raul Moro. L'ala classe 2002 segna una rete bellissima, la prima tra i professionisti, facendo fuori la difesa con un bellissimo uno-due con il compagno e calciando in diagonale dal limite alle spalle della difesa.

CICERELLI (Reggina) - Parte di nuovo dalla panchina Emanuele Cicerelli nella partita tra la Reggina e il Cosenza. L'ala subentra all'83' con il risultato già sul 3-0 finale

Serie C

ROSSI (Monterosi) - Torna dall'infortunio e lo fa benissimo Alessandro Rossi. L'ex Lazio subentra al 52' della partita Monterosi - Turris momentaneamente sul 1-3. Il centravanti prima permette a Carlini di accorciare le distanze con un tiro deviato e finito sui piedi del compagno e poi, con un bellissimo velo, manda al tiro da fuori sempre Carlini che realizza il pareggio. I due gol saranno però vanificati dalla vittoria per 3-5 degli ospiti.

NOVELLA (Picerno) - Nanche un minuto, questa volta, per Mattia Novella nella partita tra Juve Stabia e Picerno, vinta per 1-0 dai campani. Il terzino osserva la sfida dalla panchina.

ARMINI (Potenza) - Dopo i 120' giocati in Coppa Italia di Serie C contro la Virtus Francavilla, che gli sono valsi l'esordio con il Potenza, Armini parte dalla panchina contro il Pescara e viene fatto subentrare da Sebastiano Siviglia al 46', quando il risultato è fermo sull'1-2 per gli abruzzesi. Al 95' arriva il terzo gol biancoazzurro, firmato Luca Crecco (anche lui ex Lazio) che in contropiede salta Armini con un passaggio e si ripropone solo in area.

LOMBARDI (Triestina) - Perde in rimonta la Triestina contro la Pro Sesto, la partita termina 2-1 con Cristiano Lombardi che, ancora infortunato, ha tifato per i compagni da casa.

Secunda Division

JONY (Sporting Gijon) - La chiude sul 3-1 Jonathan Rodriguez con un bellissimo gol, nato da una giocata tra due uomini e concluso con un destro sul primo palo. Parte dalla panchina contro il Villareal B e subentra al 60' decidendo la sfida ed esprimendo la sua gioia con un bacio allo stemma. Dopo un duro infortunio iniziale, Jony è tornato a far gioire i suoi tifosi.

DURMISI (Leganes) - Torna a vincere il Leganes contro il Cartagena, per 1-2, ma tra i convocati non risulta il nome di Riza Durmisi. Per il terzino danese si teme un altro stop.

SERIE A (BRASILE)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - E' tornato Andre Anderson! Dopo un durissimo infortunio che lo ha tenuto fuori per 13 partite (da luglio fino a ottobre) l'italo-brasiliano è tornato in campo, seppur per un solo minuto, nella sfida tra San Paolo e América di venerdì scorso. Rientra tra i convocati, invece, ma senza scendere in campo nel big match contro il Botafogo perso per 0-1.