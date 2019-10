Gli Altri Laziali - Debutta Lombardi, Dziczek ancora no. Badelj con lucidità

L’ultimo weekend è quello del ritorno di Cristiano Lombardi. L’esterno, da ex contro il Venezia, ritrova il campo dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per i primi due mesi di campionato. Rimandato invece ancora l’esordio di Dziczek: protagonista in Nazionale, mai utilizzato da Ventura che non vuole prendersi alcun rischio. Intanto Badelj in Serie A gioca un’altra buona gara con la Fiorentina. Assente invece Wallace nella vittoria del Braga in coppa portoghese in trasferta contro il Leca. Il brasiliano, tornato ad allenarsi in gruppo, è comunque sulla via del recupero. Di seguito il punto settimanale su tutti i giocatori della Lazio impegnati in prestito.

Serie A

BADELJ (Fiorentina) - In dubbio fino all’ultimo, poi tra i migliori della Fiorentina. Nel posticipo del lunedì, nel pareggio a reti bianche del Rigamonti, Milan Badelj gestisce il centrocampo con la solita lucidità impegnando nel primo tempo anche Joronen a una parata a terra. Per Montella l’ex Lazio è una pedina sempre più importante.

Serie B

DI GENNARO, ROSSI (Juve Stabia) - Secondo successo di fila per la Juve Stabia che rialza la testa dopo un pessimo avvio di stagione. Dopo Trapani, la squadra di Caserta vince anche contro il Pordenone chiudendo la sfida già nel primo tempo. 4-2 il finale senza però Di Gennaro e Alessandro Rossi. Il centrocampista è out dai convocati, l’attaccante in panchina. Di loro in settimana ha parlato comunque bene il direttore sportivo Ciro Polito: "Alessandro Rossi è un calciatore straordinario. È arrivato qui con un infortunio pregresso, ma sta recuperando e già a Trapani ha fatto la differenza. Secondo me ha potenzialità enormi, come tutti gli attaccanti giovani ha bisogno di tempo per trovare continuità. Di Gennaro si è calato benissimo nella nostra realtà, professionista serio. Ci sta che la gente fischi quando i risultati non arrivano, ma alla lunga anche lui darà grosse soddisfazioni”.

DZICZEK, GONDO, KARO, KIYINE, LOMBARDI, MAISTRO (Salernitana) - A Venezia, quattro mesi dopo il play-out, un gol dell’ex Bocalon condanna la Salernitana alla seconda sconfitta stagionale. Sull’inserimento dell’attaccante Karo, in coppia con Migliorini, non assorbe bene il taglio. Kiyine, nonostante qualche giocata fine a se stessa e un altro giallo, specie in avvio è invece tra i più positivi. Due cross al bacio per Giannetti che prende un palo e una traversa, poi il calo nella ripresa. Stessa parabola di Maistro che, reduce dalla chiamata in azzurro, duetta bene col marocchino in avvio spengendosi però progressivamente fino al cambio. Al suo posto Cristiano Lombardi, al debutto stagionale in campionato dopo il lungo infortunio muscolare: “Sono contento per la mia prestazione e per il mio esordio. Allo stesso tempo sono dispiaciuto per il risultato. Abbiamo giocato una buona partita”, le sue parole a fine gara. Convinto anche Ventura: “Sono molto soddisfatto della prestazione di Jallow e Lombardi: sono entrati in campo con la voglia e la grinta giusta”. In panchina Dziczek e Gondo, ancora in attesa di una possibilità. Il polacco è sceso in campo 180 minuti con la sua rappresentativa, a Salerno è un piccolo caso.

PALOMBI (Cremonese) - Venti minuti per Simone Palombi nel posticipo della Serie B, terminato in pareggio per 1-1. Sul campo dell’Empoli, l’attaccante della Cremonese entra al posto del compagno di reparto Ceravolo e, con la squadra in dieci uomini per l’espulsione di Castagnetti, è chiamato a una prestazione di sacrificio.

Serie C

ADAMONIS (Catanzaro) - Tra i fischi del ‘Ceravolo’ il Catanzaro incassa la seconda sconfitta di fila perdendo 2-0 contro la capolista Potenza che passa con merito in Calabria. Panchina per Adamonis, rientrato dagli impegni con la Lituania dove aveva sostituito da riserva l’infortunato Setkus nelle sfide contro Ucraina e Serbia.

Erste Liga (Austria)

BARI (Dornbirn) - Panchina anche per Madiu Bari nel pari tra Dornbirn e FC Juniors della seconda serie austriaca. Il portoghese, in questa nuova avventura, ha collezionato tre spezzoni di partita. I primi nel professionismo dopo l’esperienza con la Lazio Primavera.