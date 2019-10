Nazionali, Dziczek non delude: sempre titolare nella Polonia U21

È un inizio di stagione dai due volti per Patryk Dziczek: panchinaro nella Salernitana, titolarissimo nella Polonia Under 21. “Questione di tempo”, dice Ventura. Che incensa il polacco ma predica calma, non vuole correre il rischio di bruciare il suo talento. Nel frattempo, dunque, l'ex Piast Gliwice deve approfittare della pausa per le nazionali per sgranchirsi i muscoli e convincere almeno Michniewicz, il suo ct. Anche se probabilmente non ce n'è nemmeno bisogno. Dziczek rientra infatti dalla sosta per le nazionali con 180' (più recupero) sulle gambe, collezionati nelle due sfide della sua rappresentativa. Al 2-2 contro la Russia ha fatto seguito l'1-0 casalingo con la Serbia e in cabina di regia, burattinaio delle azioni offensive dei suoi, c'è stato sempre il giocatore della Lazio in prestito ai granata. I polacchi restano in testa al loro girone di qualificazione agli Europei Under 21, primi a 10 punti e inseguiti dalla Russia a 8. Non solo Dziczek, comunque, anche altri due biancocelesti di casa Salernitana sono rientrati dagli impegni con le proprie nazionali. Seppur con meno fortuna. Sia Maistro che Karo, convocati rispettivamente con Italia U21 e Cipro, non sono mai scesi in campo.

