Gli Altri Laziali, Escalante torna in Liga e segna ancora. Luis Alberto...- VIDEO

Sarà forse la paella a fargli questo effetto, peccato allora che è tipica della Spagna e non dell'Italia perché quando Escalante torna in Liga, le prestazioni migliorano notevolmente e il gol è sempre garantito. Dopo l'esordio vincente con la maglia del Cadice, contro il Maiorca di Muriqi alla scorsa giornata, in questa Escalante si è ancora messo in mostra. Il centrocampista argentino, infatti, alla prima da titolare ha impiegato 25' per realizzare il primo gol in maglia gialloblu, pareggiando momentaneamente la sfida contro l'Athletic Bilbao (terminata poi con un netto 4-1 per i baschi). Escalante dopo aver avviato l'azione con un bel lancio, la chiude realizzando il tap-in sul primo palo. Un gol che ha reso felice anche il centrocampista della Lazio e suo ex compagno Luis Alberto, noto tifoso del Cadice, che pubblicando la rete tra le storie Instagram si è complimentato con lui.